Верховний представник ЄС зазначив, що російському диктатору Путіну не вдалося придушити опір України. Тепер окупанти змушені відступати углиб своєї території.
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Україна має повну підтримку ЄС щодо наступу на Курщині
У ході переговорів Кулеба поінформував Борреля про нещодавні події на фронті та подробиці української операції у Курській області.
Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії,
– відреагував Боррель.
Що відомо про ситуацію у Курські області
13 серпня Володимир Зеленський оголосив, що Україна вже контролює 74 населені пункти в Курській області. У цих місцях проводяться перевірки та стабілізаційні заходи, а також розробляються гуманітарні рішення для підтримки цих територій.
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що українські бійці за добу просунулися на окремих ділянках фронту на 1-3 кілометри. Під контроль взято 40 квадратних кілометрів території Росії. Бої продовжуються по всій лінії фронту.
Аналітики ISW вважають, що початок операції в Курській області може змінити перебіг війни. Україна спромоглася скористатися тим, що російські сили просувалися по всій лінії фронту, але не встигли створити укріплення в тилу.