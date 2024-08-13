Відео з відповідними зверненнями вже почали з'являтися у мережі. Втім, офіційно Кремль ніяк не реагує на благання своїх військових, передає 24 Канал.

До теми Відразу кілька сотень: ЗСУ взяли в полон чергову групу росіян у Курській області

Полонені військові з Курщини просять обміняти їх на азовців

Сотні російських військових, які боронили Курську область, опинилися в полоні. Нині вони вже записують відео, на яких благають обміняти їх на бійців полку "Азов", бо вони "хочуть до рідних". Відео з полоненими публікують у мережі, зокрема в телеграм-каналі InformNapalm.

На одному з опублікованих відео до російського президента звертається один з полонених. Звернення записали на тлі інших військовополонених росіян. Окупант стверджує, що є строковиком і хоче повернутися додому, а тому – благає Путіна обміняти його на бійців "Азову".

Шановний Владімір Владіміровіч, ми – строковики, які захищали Курську область, а після – потрапили у полон. Ми дуже просимо обміняти нас на бійців полку "Азов". Ми дуже боїмося й хочемо до своїх сімей і рідних,

– заявляє російський полонений.

Російські полонені звертаються до Путіна: дивіться відео

На інших опублікованих кадрах російський військовий з 810-ї бригади морської піхоти також звернувся до російського президента з проханням обміняти його на бійців "Азову".

Росіянин просить Путіна обміняти його на бійців "Азову": дивіться відео

Ще один російський військовий, який потрапив у полон, – рядовий 9 полку 3 роти. Він попросив його обміняти, так само як і бійців "Азову".

Полонений просить обміняти його на азовців: дивіться відео

У полон потрапив ще один російський військовий з 9 полку 3 штурмової роти.

Хочу на обмін, як і бійці "Азову",

– говорить російський полонений у відео.

Росіянин просить обміняти його, як і бійців "Азову": дивіться відео

Варто наголосити, що Україна не зацікавлена в тому, щоб забрати території Курської області. В МЗС України наголосили, що мета операції – звільняти прикордонні райони від російського військового контингенту, який завдає по Україні ударів або прикриває терор проти українців.