Відповідне відео показали у мережі. На кадрах можна нарахувати кілька сотень бранців.
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Реальна кількість полонених ще більша
Відео також показав український волонтер Сергій Стерненко. За його словами, тільки за доступними фото та відео в полон потрапили кілька сотень російських солдатів.
Реальні цифри ще більші, –
додав він.
Обережно, чутливі кадри! Як ЗСУ взяли у полон кілька сотень росіян: дивіться відео
Як проходять бої за Курськ
12 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував президента Володимира Зеленського про проведену операцію в Курській області. Це стало першим випадком, коли українське військове керівництво офіційно визнало участь ЗСУ у боях на цій ділянці території Росії. За даними Сирського, Україна контролює приблизно 1 000 кілометрів квадратних території країни-окупанта.
Зазначимо, що українські бійці вже деліка разів брали у полон великі партії окупантів у Курській області.
Так, 9 серпня у мережі показали кадри із черговими бранцями. Тоді, за попередніми даними, у полон потрапили щонайменше 20 росіян. На кадрах видно, як вони сидять із зав'язаними руками та стрічками жовтого та блакитного кольору на обличчях.
Раніше, 7 серпня, в мережі зʼявилися кадри, як у Курській області окупанти самі масово здаються у полон. На оприлюднених знімках видно, як росіяни розташовані в ряд на одній із доріг Курщини. Тоді йшлося як мінімум про 22 російських військовослужбовців, а за даними деяких телеграм-каналів, їх кількість сягала 40.
Важливо наголосити, що взяття в полон окупантів забезпечує поповнення обмінного фонду і допоможе звільняти наших людей із російського полону.