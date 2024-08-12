Відповідну інформацію повідомив Володимир Зеленський ввечері, 12 серпня, інформуючи стосовно порушених тем під час Ставки.

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Сирський розповів про контроль Україною російських територій

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій обговорили ситуацію у Курській області, де росіяни продовжують втрачати особовий склад, техніку, а зокрема й власні території.

За підсумками зустрічі глава держави розкрив, що Збройні Сили України причетні до подій на кордоні з країною-агресоркою та додав, що Олександр Сирський доповів стосовно поточної обстановки там.

Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії,

– повідомив Зеленський.

Президент також додав, що серед іншого під час Ставки доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, Службі безпеки України підготувати гуманітарний план для території проведення операції у Курській області.