Подейкують, що росіян взяли під Суджею. Відповідні кадри з'явилися у соцмережах увечері 9 серпня, пише 24 Канал.

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У полон, ймовірно, взяли 20 росіян

Російські військові у Курській області масово здаються у полон ще перших днів "прориву" – десятками та ще й із піднятими білими прапорами.

У телеграм-каналах кажуть, що цього разу попередньо у полон потрапили щонайменше 20 росіян. На відео видно, як вони сидять із зав'язаними руками та із жовтими і блакитними стрічками на обличчях.

У мережі показали кадри із полоненими росіянами: дивіться відео

До слова, ввечері 9 серпня у мережі опублікували відео, де українські військові заявляють, що місто Суджа перебуває під контролем ЗСУ. Зауважимо, що офіційної інформації про присутність ЗСУ у Курській області не було.

Новини такі: в місті спокійно, все ціле. Стратегічний об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюється 99-м механізованим батальйоном 61 ОМБр,

– зазначають військові у відео.