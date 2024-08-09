Про те, як чого ще можна чекати від подій у Курській області, 24 Каналу розповів військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Цікаво відзначити, що у мережі з'явилося відео, де українські військові стверджують про контроль над Суджею.

До теми У Курській області тривають бої: усе, що відомо про прорив на кордоні з Росією

Проміжні підсумки подій у Курську

Вранці 6 липня російські телеграм-канали масово почали повідомляти про "прорив кордону" у Курській області. Впродовж кількох наступних днів паніка у росіян зростала, адже невідомі підрозділи продовжували рухатися вперед через населені пункти Росії.

Тримати в таємниці просування військ так, щоб ворог не знав про ваші наміри – дуже важко. Ефект раптовості у Курській області був, що дуже важливо, і він забезпечив своєрідну паніку. Якими є її індикатори? Путін намагається вдавати з себе дуже спокійного, начебто "все під контролем". Герасимов йому доповів, що вже "проблеми немає",

– зазначив Олександр Мусієнко.

Крім того, російські пабліки переповнені різною інформацією і про події у Курській області, і про реакцію на ці події. Хтось пише, що нібито туди мають перекидати війська з Бєлгородської області, хтось – публікує інформацію, що в район Курська вже буцімто мчать вагнерівці.

Тобто самі ж росіяни роблять панічні вкиди, бо не було готовності. Зараз же ситуацію гарячково намагаються вирішити.

"Рано підбивати підсумки всього, тому що, думаю, варто очікувати ще "сюрпризів". Можливо, й не лише на цьому напрямку. Ми ще не спостерігаємо всю операцію. Важливо й те, що певні російські резерви, які мали відправлятися на Донбас, Росія буде вимушена перекидати в Курську область. Ознаки цього є", – наголосив військовий експерт.

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Вже є попередня інформація про те, що росіяни не перекидатимуть резерви під Нью-Йорк та Торецьк на Донеччині. Ці плани щонайменше відтерміновуються, якщо не скасовуються взагалі. Крім того, звісно, важливо є те, що росіяни зазнають втрат. Як у живій силі, так і в техніці.

До того ж це серйозний політичний сигнал для Заходу.

Куди можуть рухатися підрозділи у Курській області

Цікаво, що мер Курчатова, що за 60 кілометрів від кордону Росії з Україною, повідомив про бої за кілька десятків кілометрів від міста. Саме там розташована Курська АЕС.

Зараз видно, що йде розширення плацдарму для забезпечення логістики. Рух йде вздовж залізниці та доріг, це для того, аби забезпечити стабільність логістики. Куди її забезпечують поки невідомо. Теоретично, це може бути і Курська АЕС, такого відкидати не можна. Як буде на практиці – побачимо,

– зазначив Мусієнко.

Курська АЕС: дивіться на карті

Станом на зараз можна ствердити, що ситуація є динамічною та розвивається – вона не застопорилась. А далі, ймовірно, буде.