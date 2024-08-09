Підполковник Янек Кессельманн, заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії каже, бої у регіоні, ймовірно, змусять Росію передислокувати свої сили. Водночас у Курській області досі тривають бої.

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Друга лінія оборони у Курській області прорвана

Швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до наступу в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою,

– сказав Кессельман.

У естонській розвідці вказали, що просування становить приблизно 15 кілометрів від кордону в Курську область.

"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти сил в регіоні", – каже підполковник.

Аналітики американського Інституту вивчення війни писали, що нібито українські війська просунулися в райони до 35 кілометрів від міжнародного кордону із Сумською областю. В ISW, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 7 і 8 серпня, написали, що солдати діють в районі Гончарівки (на захід від Суджі) та на північ від Заолешенки (на північний захід від Суджі).

Легіон "Свобода Росії" стверджує, що Росія у Курській області не контролює 800 квадратних кілометрів.