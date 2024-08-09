Іще в легіоні пройшлися по кадирівцях, які "третій день героїчно воюють на підходах до Курської області". Як відомо, "Ахмат" утік за першої небезпеки, а провладні російські "воєнкори" скаржаться, що на Курщині гаряче.

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Які території уже втратила Росія на Курщині

На превеликий жаль путінських воєнкорів, на 800 квадратних кілометрах звільненої території Росії бучанський сценарій не повторився в жодному населеному пункті. Мирні жителі не лежать вже охололі біля доріг, а записують чолобитні Путіну з проханням допомогти. Погані новини: Путін вам не допоможе,

– ідеться в дописі.

Легіонери підкреслили: до Путіна в різний час зверталися жителі Бєлгорода, Орська, Бурятії та інших регіонів. Проте він нікому не допоміг.

У легіоні "Свобода Росії" стверджують: люблять свою землю та бажають їй добра. "А для цього війна має бути зупинена, а Путін і його банда знищені", – переконані бійці.

"Наслідуйте приклад ТАСС, які зняли переміщення техніки: відправляйте інформацію про місця розташування, пересування техніки та наявність у вас іншої інформації. Допоможіть нам зупинити війну. Тільки разом переможемо", – звернулися до росіян легіонери.

Зверніть увагу! Передати координати Легіону "Свобода Росії" можна через анонімну та безпечну форму Розвідлегіону або через офіційний бот.