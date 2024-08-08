Проєкт "Хочу жить" показав відео, на якому росіяни з різних підрозділів складають зброю та піднімають білий прапор. Також там розповіли, яка доля чекає на полонених загарбників.

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Свої покинули напризволяще

Зафіксованих на кадрах солдатів залишило власне командування та підставили кадирівські війська, втікши за першої ж небезпеки.

Масова здача у полон росіян у Курській області: дивіться відео

Ймовірно, окупанти з Курського напрямку потраплять до нового табору ддя військовополонених "Захід-4", який Україна нещодавно відкрила.

Росія не поспішає повертати своїх солдатів, тому місць для них у інших таборах бракує.

Строковики, прикордонники та боса місцева “тероборона” та інші комбатанти можуть врятувати своє життя здавшись українським військовим. Усі вони також можуть скористатися нашою програмою та добровільно здатися в полон через “Хочу жити” або вийшовши на зустріч військовослужбовцям ЗСУ, – нагадали у проєкті "Хочу жить".

Зазначимо, що у Росії офіційно 6 разів за три дні подій у Курській області заявляли про начебто відступ українських військових. Тим часом військові блогери малювали зовсім іншу картину. ЗСУ, за їхніми повідомленнями, просуваються вглиб російської території. Тривають бої у кількох населених пунктах.