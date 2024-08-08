За словами генерал-лейтенанта, реалізація трибуналу над Росією можлива лише після її стратегічної поразки. Він наголосив, що без цього судові вироки залишатимуться недосяжними.

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Трибунал над Росією: коли це можливо

Начальник Головного управління розвідки Міноборони акцентував, що притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України вимагає її стратегічної поразки, яка не обмежується лише військовими діями.

На жаль, ніхто не зможе засудити Росію, хто б що не говорив, допоки вона стратегічно не зазнає фіаско. І сам процес може йти вічно,

– зазначив Кирило Буданов.

Буданов також провів паралель з Нюрнберзькими процесами, які відбулися після Другої світової війни, констатувавши, що подібні судові процеси зазвичай відбуваються після завершення військових конфліктів.

Він висловив думку, що без чіткої поразки Росії на міжнародній арені, шанси на справедливий суд над нею залишаються мінімальними.

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На цій же зустрічі з випускниками Київської школи економіки Буданов порівняв війну Росії проти України з футбольним матчем. Він стверджує, що Україна зараз на 70-й хвилині матчу та вихід на кордони 1991 року буде здійснюватися комбінованим шляхом.