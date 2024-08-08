Про це заявив начальник ГУР. Генерал-лейтенант Кирило Буданов прокоментував, чи оголосить Кремль масштабну мобілізацію.

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Буданов про мобілізацію в Росії

Кирило Буданов зауважив, що мобілізацією в країні-агресорці не все так просто.

Проблеми з людським ресурсом у Росії почалися близько трьох місяців тому. Цей момент не усім відомий,

– сказав начальник ГУР.

Додав, що раніше в Росії не було жодних проблем з мобілізацією. На початку повномасштабної війни Кремль оголосив часткову.

Далі почали пропонувати великі суми грошей. Однак, у такий спосіб вдалося мобілізувати недостатньо. Всі інші йшли на війну з зон, добровольцями або зі строкової служби людей одразу переводили в контрактники.

Генерал-лейтенант поставив риторичне питання: чому ворог постійно підвищує рівень одноразової грошової виплати за підписання контракту.

Суми дійшли, залежно від регіону, вже до 2 мільйонів російських рублів. Це величезні гроші для Росії. Відповідь очевидна – потік добровольців катастрофічно зменшується. І в останні місяці армія Росії вперше зіткнулася з кадровим недобором. У Росії є план з мобілізації, і згідно з ним зафіксовано майже 10% недобору,

– підкреслив Кирило Буданов.

Зауважив, що російське міноборони зараз намагається виправити становище. Агресор розуміє: якщо продовжиться затяжна війна, то не пізніше ніж влітку 2025 року Росія зіткнеться з дилемою, – або зупиняти це все, або оголошувати повторну масштабну мобілізацію.

Тягнути ворог буде до останнього. Бо, на думку керівництва Росії, масштабна мобілізація може серйозно похитнути політичну ситуацію,

– наголосив глава воєнної розвідки України.