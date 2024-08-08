По словам генерал-лейтенанта, реализация трибунала над Россией возможна только после ее стратегического поражения. Он отметил, что без этого судебные приговоры будут оставаться недостижимыми.

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Трибунал над Россией: когда это возможно

Начальник Главного управления разведки Минобороны акцентировал, что привлечение России к ответственности за преступления против Украины требует ее стратегического поражения, которое не ограничивается только военными действиями.

К сожалению, никто не сможет осудить Россию, кто бы что ни говорил, пока она стратегически не потерпит фиаско. И сам процесс может идти вечно,

– отметил Кирилл Буданов.

Буданов также провел параллель с Нюрнбергскими процессами, которые состоялись после Второй мировой войны, констатировав, что подобные судебные процессы обычно происходят после завершения военных конфликтов.

Он выразил мнение, что без четкого поражения России на международной арене, шансы на справедливый суд над ней остаются минимальными.

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На этой же встрече с выпускниками Киевской школы экономики Буданов сравнил войну России против Украины с футбольным матчем. Он утверждает, что Украина сейчас на 70-й минуте матча и выход на границы 1991 года будет осуществляться комбинированным путем.