Об этом заявил Кирилл Буданов на закрытой встрече с выпускниками KSE. Кроме того, глава ГУР сказал, возможно ли вернуть все украинские территории только дипломатическим путем.

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Как Буданов сравнил войну в Украине с футбольным матчем

Украинский генерал отметил, что он сравнил нашу войну с футбольным матчем, что идет 70-я минута с 90-й, где-то под осень 2023 года.

По словам главы Главного управления разведки, проблема этого заключается в том, что есть два вида исчисления времени. Обычный – часа, секунды, и событийный.

Если говорить в событийном контексте, мы недалеко отошли от 70-й минуты.

– заметил начальник украинской разведки.

Говоря о возвращении Украины к границам 1991 года дипломатическим путем, Буданов сказал, что, по его мнению, решение вопроса нашей войны будет происходить комбинированным путем.

"Комбинация военной силы, давления открытой и, самое главное – скрытой дипломатии, а также некоторых других факторов", – объяснил глава ГУР.

Ранее в своем прогнозе Буданов сказал, что пока не пройдут все события на поле боя, это все же будет 72 – 75 минута футбольного матча. Отвечая, не ждут ли нас еще овертаймы и серия пенальти, генерал уточнил, что это только Бог может знать.

К слову, Кирилл Буданов также во время этой встречи заявил, что, по его мнению, вернуть аннексированный Крым военным путем легче, чем оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Ведь в Крыму есть две точки входа – с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек.