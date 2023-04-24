Глава ГУР в феврале оценил войну в Украине с футбольной точки зрения. Тогда он сказал, что боевые действия продолжаются на 70-й минуте матча.
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На какой минуте матча идет война сейчас
Буданов сказал, что пока не пройдут все события на поле боя, это все-таки будет 72 – 75 минута. Отвечая на вопрос, не ждут ли нас овертаймы и серия пенальти, руководитель ГУР уточнил, что это только Бог может знать.
Добавим, что чиновник заявил о решающей битве оккупантов и ВСУ перед окончанием войны. По его словам, это боестолкновение произойдет в рамках контрнаступательной операции наших войск.
"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – сказал начальник разведки.
Применит ли Россия ядерку после захода ВСУ в Крым
- По словам начальника ГУР, российские пропагандисты уже наработали модели освещения любых новостей, в том числе и деоккупации Крыма.
- По его словам, российская пропаганда будет мощно работать на свое общество: она представит новость о деоккупации Крыма под соусом "вынужденный шаг с крупицей счастья".
- "Поверьте, там пропагандистская машина работает как образец, это реально образец. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может", – подчеркнул глава ГУР.
- Буданов убежден, что деоккупация Крыма не станет для Путина тем фактором, который заставит его применить ядерный арсенал.