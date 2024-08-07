Как вернуть Крым

По крайней мере, так считает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, государствам, которые хотели захватить Крым, всегда это удавалось.

Смотрите также ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма и нанесло колоссальные потери россиянам

Главный разведчик назвал две ключевые точки входа для возвращения Крыма:

Крымский мост;

и Перекопский перешеек.

С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, где более 1000 километров фронта и глубина более 200 километров. У Крыма есть две точки входа – с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек,

– отметил Кирилл Буданов.

Он отметил, что вопрос отвоевания – это наши фронтовые операции: с российской стороны- путем разрушения коммуникаций, с нашей – путем давления.

"И тогда все – Крым изолирован", – добавил глава ГУР.

Недоступность Крыма – миф

Также Буданов опроверг любимый миф россиян о том, что Крым является недосягаемой территорией. Мол, история показывает, что полуостров был завоеван неоднократно во время различных конфликтов.

"Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим", – подытожил Кирилл Буданов.

Важно. Украина имеет план, как деоккупировать Крым. Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что этот план является большой военной тайной, но намерение деоккупировать полуостров - вполне реалистичное.