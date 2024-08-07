В результате операции удалось нанести врагу колоссальные потери. Разведчики уничтожили технику, личный состав и фортификации оккупантов.

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ГУР совершило секретную операцию в Черном море

Ночью 6 августа десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Во время боя российские захватчики понесли потери среди личного состава – точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь,

– говорится в сообщении.

В разведке отметили, что это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. "Соответствующие действия – лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается", – добавили там.

Разведчики нанесли врагу потери в Черном море: смотрите видео