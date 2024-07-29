К этой операции причастны киберспециалисты Главного управления разведки МОУ. Об этом сообщили источники 24 Канала.

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Центробанк России оказался под кибератакой

Собеседник рассказал, что примерно с 11:00 по местному времени ресурсы Банка России работают или со значительными перебоями, или вообще недоступны для пользователей. В самом финансовом учреждении признают факт киберудара и отмечают, что интенсивность атаки растет.

Стоит отметить, что Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - главный банк первого уровня, главный эмиссионный, денежно-кредитный институт Российской Федерации, который разрабатывает и реализует во взаимодействии с правительством России единую государственно-кредитную политику и наделен особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных знаков и регулирования деятельности банков.

Кроме того, российские пользователи не могут воспользоваться онлайн-сервисами банка "Зенит" и Газпромбанка. Ситуацию осложняет и отсутствие стабильной интернет-связи, поскольку крупнейшие провайдеры телекоммуникационных услуг в России также подвергаются систематическим киберударам,

– отметил источник.

В частности атака осуществляется по провайдеру МТС, пользователи которого не могут полноценно воспользоваться услугами уже третьи сутки.

Киберспециалисты ГУР поразили Центробанк России / Фото предоставлено 24 Каналу

К слову, беспрецедентная кибератака на российские сервисы, которые финансируют ВПК государства-террориста, продолжается с 23 июля. Поражению подверглись в частности ВТБ-Банк, Альфа Банк, Сбербанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, иБанк, банк "Дом.РФ" и Банк России.

Также атакованы брокерские приложения, банкоматы, российские социальные сети и мессенджеры, интернет-провайдеры, национальные платежные системы.