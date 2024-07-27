Источники 24 Канала в украинской разведке сообщили, что к главным банковским учреждениям страны-агрессора, которым уже заблокированы онлайн-сервисы, присоединились брокерские приложения и банкоматы.

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"Отныне пользователи ряда российских банков не могут снять наличные, поскольку при попытке воспользоваться банкоматом их дебетовые и кредитные карты сразу блокируются", – сообщили разведчики.

К пораженным ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку и иБанку добавился также российский банк "Дом. рф".

Кроме того заблокирована работа брокерского приложения "Т-инвестиции".