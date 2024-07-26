Враг пытается адаптировать свою тактику и испытать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и инфраструктуре, констатируют журналисты.

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Что известно о новых российских беспилотниках

Россия начала использовать новые дешевые беспилотники в своих дальних атаках на Украину, чтобы попытаться обнаружить средства противовоздушной обороны, снять любые повреждения и действовать как приманки. Два новых типа беспилотников, которые Россия использовала в пяти атаках за последние две-три недели, изготовлены из таких материалов, как пенопласт и фанера,

– сказано в материале.

Враг разработал сразу два типа таких БПЛА. Один из них имеет фотоаппарат и украинскую SIM-карту для мобильного телефона, чтобы отправлять изображения российским военным.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где находятся пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить изображение того, где расположены все наши средства противовоздушной обороны", – сказал Андрей Черняк.

Новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатки, но очень похожи на обычные "Шахеды". Они летают группами.

Беспилотники второго типа не содержат взрывного заряда или он очень небольшой. Их используют как приманку, чтобы обнаружить, где расположены украинские системы ПВО. Россияне пользуются тем, что с земли этот новый тип практически невозможно отличить от обычного ударного беспилотника.

Другое преимущество новых дронов – их низкая стоимость. Предположительно, они стоят всего 10 тысяч долларов за штуку, что значительно дешевле, чем ракеты ПВО.

Представитель ГУР утверждает, что БПЛА могут летать на высоте около тысячи метров, что делает их недоступными для пулеметов и автоматических винтовок.

Важно! Дрон, который атаковал Киев 20 июля, двигался на сверхмалой высоте 20 – 30 метров. Такие высоты используют для того, чтобы не попасть под сопровождение средствами ПВО. Обозреватели предположили, что этот беспилотник мог вести разведку или служить мобильной системой РЭБ.