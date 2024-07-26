Ворог намагається адаптувати свою тактику і випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних і безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі, констатують журналісти.

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Що відомо про нові російські безпілотники

Росія почала використовувати нові дешеві безпілотники у своїх дальніх атаках на Україну, щоб спробувати виявити засоби протиповітряної оборони, зняти будь-які пошкодження і діяти як приманки. Два нові типи безпілотників, які Росія використовувала в п'яти атаках за останні два-три тижні, виготовлені з таких матеріалів, як пінопласт і фанера,

– сказано в матеріалі.

Ворог розробив одразу два типи таких БпЛА. Один з них має фотоапарат і українську SIM-карту для мобільного телефону, щоб надсилати зображення російським військовим.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де знаходяться кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати зображення того, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони", – сказав Андрій Черняк.

Нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже схожі на звичайні "Шахеди". Вони літають групами.

Безпілотники другого типу не містять вибухового заряду або він дуже невеликий. Їх використовують як приманку, щоб виявити, де розташовані українські системи ППО. Росіяни користуються тим, що з землі цей новий тип практично неможливо відрізнити від звичайного ударного безпілотника.

Інша перевага нових дронів – їхня низька вартість. Імовірно, вони коштують лише 10 тисяч доларів за штуку, що значно дешевше, ніж ракети ППО.

Представник ГУР стверджує, що БпЛА можуть літати на висоті близько тисячі метрів, що робить їх недоступними для кулеметів і автоматичних гвинтівок.

Важливо! Дрон, який атакував Київ 20 липня, рухався на надмалій висоті 20 – 30 метрів. Такі висоти використовують для того, щоб не потрапити під супроводження засобами ППО. Оглядачі припустили, що цей безпілотник міг вести розвідку або слугувати мобільною системою РЕБ.