Також є припущення, що окупанти могли використовувати цей БпЛА як мобільний РЕБ. Це 24 Каналу зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Для чого ворог міг використовувати цей БпЛА

Олександр Коваленко зазначив, що інформації про цей дрон дуже мало. Якщо це не ударний безпілотник, то може бути два варіанти: розвідувальний або дрон для відвернення засобів ППО.

БпЛА рухався на наднизькій висоті 20 – 30 метрів, коли об'єкт у повітрі дуже складно помітити засобом РЛС. Такі висоти використовують для того, щоб не потрапити під супроводження засобами ППО. Однак потрібно більше деталей, щоб зробити висновки.

Хоча є таке припущення, що росіяни могли використовувати його як мобільний РЕБ. Я не маю підтвердження цій інформації. Це виключно моя думка, що можна було б його використовувати, щоб він супроводжував, наприклад, "Шахеди" та при цьому придушував сигнали радіолокаційних станцій, щоб іранські дрони були менш помітними з боку наших РЛС, засобів ППО,

– сказав військовий оглядач.

Це дрон рухається по одному маршруту з "Шахедами". Але при цьому коли цей БпЛА перебуває у зоні дій засобів ППО, обмеженого радіуса, то він придушував би саме сигнал засобів РЛС.

Що відомо про цей збитий дрон

Росія атакувала п'ять областей у ніч на 20 липня. Зокрема, російські війська атакували Київ ударними БпЛА.

Крім того, військовий портал опублікував фото невідомого збитого дрона, який атакував Київ вночі проти 20 липня. Він рухався на висоті 20 – 30 метрів. Згідно з кадрами, розмах крил російського безпілотника – понад 4 метри. Збитий безпілотник дуже сильно відрізняється від Shahed-136.