ППО збила 13 дронів, проте росіяни випустили ще й "Іскандери". Вибухи чули і в Києві.
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Наслідки атаки в Полтавській області: люди були без світла та води
Тривогу тут чули о 23:25 19 липня, відбій дали о 01:50.
Близько другої ночі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що є влучання в Полтавському районі, а в Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Минулося без постраждалих.
Рятувальники гасять пожежу в Миргородському районі на Полтавщині 20 липня
Внаслідок атаки на ранок у Полтавському районі без електропостачання залишилися 16 населених пунктів, тобто майже 3,8 тисячі споживачів, без водопостачання – близько 700. О 9:30 водопостачання відновили всім споживачам, проте енергетики ще працюють.
Росія атакувала Полтавщину / Фото ДСНС
У Сумській області через атаку "Шахедами" зникло світло
Сигнал про небезпеку пролунав о 01:22, відбій – о 01:50.
Окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Конотопському районі, один із безпілотників збила ППО.
Близько десятої ранку в ОВА повідомили, що в Сумах ведуться аварійно-відновлювальні роботи на одній із підстанцій.
Внаслідок пошкодження кабелю напругою 6 кВ відключено трансформаторну підстанцію. У місті Суми по вулиці Атаманюка та проспекту Перемоги понад 8 годин залишаються без електричної енергії 732 споживачі. Наразі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Задіяні аварійні бригади та відповідна техніка,
– написали там.
На Чернігівщині уражено енергооб'єкт
Тривога в області пролунала близько півночі 20 липня і тривала до другої ночі.
Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус лаконічно зазначив, що ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби та проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Через атаку по Харківщині затримуються поїзди
Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. 4 наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад. Окрім того, через наслідки ударів, була ушкоджена контактна мережа на виїзді з самого Харкова й поїзди сполученням Київ-Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці. Також затримується Інтерсіті до Краматорська,
– написали в УЗ о 8:30.
Згодом там додали: на 9:30 пересадки для пасажирів нічних рейсів з Харкова успішно завершено, але колійні роботи в місцях обстрілів тривають. Рейси в напрямку Краматорська досі очікують на дозвіл продовжити рух, а тому прибуватимуть зі значною затримкою. Те саме стосується оборотного рейсу з Краматорська, відправка якого буде можливою пізніше.
У Харківській обласній прокуратурі порушили справу через воєнні злочини: в області двоє загиблих
20 липня близько 3:15 ворог завдав ракетного удару по місту Барвінкове Ізюмського району. Пошкоджено понад 50 житлових будинків, господарчі приміщення. Загинули двоє чоловіків віком 48 та 69 років. Дістали тілесні ушкодження чотири людини: двоє чоловіків та двоє жінок. За попередніми даними, ворог вдарив по місту трьома ракетами "Іскандер".
19 липня орієнтовно о 23:45 Росія здійснила ракетну атаку по сільськогосподарському підприємству у селі Олексіївка Богодухівського району. Горіла пшениця та конструктивні елементи складського приміщення. Попередньо, окупанти застосували по населеному пункту ракету Х-59.
Наслідки атаки по Харківщині / Фото Харківська обласна прокуратура
Що написали в Повітряних силах про атаку
У ніч на 20 липня росіяни завдали удару трьома балістичними ракетами наземного базування "Іскандер-М" з Воронезької області, однією крилатою ракетою "Іскандер-К", 16 ударними БпЛА типу Shahed із Курської області. Ще застосували один БпЛА невстановленого типу.
Під ударом були Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА Shahed – 131/136 і 1 БпЛА невстановленого типу.