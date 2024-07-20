Уночі 20 липня тривога охопила небагато областей, але, на жаль, наслідки російської атаки були значні. Зранку в Повітряних силах написали, що збили 12 ударних БпЛА Shahed – 131/136 і 1 БпЛА невстановленого типу.

Дивіться також У низці областей була тривога через атаку "Шахедами": де була загроза

Окупанти атакували енергооб'єкти

Вночі російські БпЛА атакували об'єкти оператора системи передачі електроенергії в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Знеструмлювались промислові та побутові споживачі в окремих районах Полтавщини і Чернігівщини,

– ідеться в повідомленні Укренерго.

На ранок більшість споживачів уже отримали електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Що відомо про нічну атаку росіян

Під ударом був і Київ. Зокрема, в Солом'янському районі зафіксували падіння уламків дрона. Поки що про руйнування чи поранених не було інформації.

У Конотопському районі Сумській області дрон атакував енергетичний об'єкт. Один із безпілотників збила ППО, проте наслідки удару ліквідовують.

Було влучання у Полтавському районі, а в Миргородському районі області пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих. Ворог ударив по Полтавщині спершу ракетою ввечері 19 липня, а потім спрямував туди безпілотники вночі 20 липня.

На Чернігівщині росіяни також завдали удару по об'єкту енергоінфраструктури.