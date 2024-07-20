Їх зафіксовано в Солом'янському районі столиці. Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходила.

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Що відомо про наслідки нічної атаки

Росія продовжує тероризувати мирні міста України. У ніч на 20 липня країна-агресорка в черговий раз атакувала ударними БпЛА. Зокрема, під ударом опинився Київ.

Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона,

– розповіли в КМВА.

Наразі інформація щодо інциденту уточнюється. Станом на 05:58 інформація про руйнування чи потерпілих відсутня.

До слова, під ударом також опинилася Полтавська область. На жаль, там зафіксовано влучання в Полтавському районі, інформація про постраждалих відсутня. Також є інформація, що у Миргородському районі росіяни поцілили у об'єкт цивільної інфраструктури.