Спочатку зазначалося, що внаслідок обстрілу Миколаєва загинула щонайменше одна цивільна людина та є поранені. Втім, згодом кількість жертв зросла. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

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Трагедія у Миколаєві

Станом на 18:13 відомо про щонайменше трьох загиблих, з яких – одна дитина. Телеграм-канал "Николаевський Ванек" пише, що йдеться про хлопчика 10 років. Він прийняв на себе найбільшу частину ракети, не встиг добігти до під'їзду. Попередньо, ворог міг вдарити ракетою Х-59 в паркан звичайного двору у місті.

О 18:40 у своєму зверненні Зеленський зазначив, що кількість поранених сягнула 5 осіб.

Зазначимо, що незадовго до 17:00 на Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже о 17:10 Повітряні сили розповіли, що ракета перебуває над Миколаївською областю і закликали жителів обласного центра сховатися в укриттях. Згодом у місті пролунав вибух.

Моніторингові канали писали, що окупанти випустили по Миколаєву дві керовані авіаційні ракети. Пізніше Сенкевич сказав, що стався приліт по житловому району. Крім жертви та поранених, є пошкодження житлового сектору. Другий приліт стався за містом.

Нагадаємо, що вранці окупанти завдали ракетні удари по центральній частині Чугуєва.

Отримали поранення девʼять людей, серед них 14-річний хлопчик.

Попередньо, ворог завдав удари по місту двома ракетами "Іскандер-М".