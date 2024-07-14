Детальніше про наслідки російського терору 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Зазначимо, що під час другого удару на місцях вже працювали екстрені служби – рятувальники, медики, правоохоронці, слідчі, прокурори.

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Внаслідок російського обстрілу загинули дві людини – начальник Харківського районного управління ДСНС Артем Костиря та старший сержант поліції Олексій Кощій.

Олексію Кощію було всього 35 років. У нього лишився 9-річний син й дружина. Нині лікарі борються за життя його напарника Сергія.

Окрім жертв серед ДСНС й поліції, понад два десятки поранених, зокрема п'ятеро – працівники залізниці: машиніст, начальниця станції, черговий по станції, старший шляховий майстер і складач поїздів, адже удар прийшовся по приватному сектору і залізничному об'єкту.

Ми не можемо показувати залізницю, щоб ворог не побачив, що накоїв й не завдав повторних ударів,

– зауважила Черненко.

Станом на 19:00 суботи, 13 липня, двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому. Найменші поранені – дівчинка 14 років та 9-річний хлопчик. Серед поранених також є ще один працівник поліції та троє рятувальників.

Як завжди, поліція та ДСНС виїжджають на місця трагедії з метою надання допомоги цивільним та особам, які постраждали. Цей раз не став винятком. Проте через деякий час після удару окупанти повторно атакували селище, внаслідок чого, на жаль, наші працівники загинули,

– мовив керівник поліції Мерефи Олександр Горбачов.

На місцях продовжують працювати не тільки екстрені служби, а й комунальні, які допомагають з першочерговим відновленням.