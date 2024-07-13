Представники української влади підкреслюють: Росія спеціально била двічі, щоб уразити робітників екстрених служб, які приїхали на місце удару.

Важливо Внаслідок повторного удару по Будах на Харківщині загинули рятувальник і поліцейський

Скільки поранених після обстрілу селища Буди і в якому вони стані

Окупанти вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі. Осколкове поранення отримав чоловік 24 років,

– написав Олег Синєгубов близько четвертої дня 13 липня.

За годину стало відомо, що ворог завдав повторного удару, поранивши цивільних. Швидко з'ясувалося, що одна людина загинула, о 17:42 надійшло повідомлення про другого загиблого.

На жаль, кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу. Окупанти пошкодили й автівку швидкої, яка прибула на виклик.

Станом на 19:00 п'ятниці, 13 липня, було відомо про 22 постраждалих. Двоє людей у важкому стані, 13 у середньому, інші — в легкому.

Наслідки обстрілу селища Буди на Харківщині / Фото Харківської обласної прокуратури

Поранено п'ятьох залізничників – машиніста, начальницю станції, чергового по станції, старшого шляхового майстра та складача поїздів. Інших залізничників з осколковими пораненнями та контузією госпіталізували, двом надали медичну допомогу на місці.

Міністр МВС Ігор Клименко написав, що також поранено рятувальників, поліцейського та близько 20 цивільних, зокрема дитину. В обласній прокуратурі додали, що мова про 14-річну дівчинку.

О восьмій вечора стало відомо, що кількість поранених зросла до 23. Про це повідомив начальник управління поліції Горбачов, його дані згодом підтвердили в прокуратурі.

Ворог зумисне цілив по екстрених службах

Росія вже не вперше атакує екстрені служби, коли вони рятують цивільних. За кожен такий злочин буде відповідальність і відповідь – у судах та на полі бою,

– підкреслив Ігор Клименко.

А Олег Синєгубов зауважив, що окупанти цілеспрямовано завдали два удари з проміжком у пів години, коли всі профільні служби вже були на місцях.

"Дякуємо кожному залізничнику, який попри підступність і жорстокість ворога, продовжує забезпечувати рух поїздів за графіком, медичну евакуацію, перевезення критичних вантажів", – ідеться в повідомленні Укрзалізниці.

Що відомо про загиблих

На жаль, загинули начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області Артем Костиря та старший сержант поліції Олексій Кощій.



Загиблий рятувальник Артем Костиря / Фото Ігор Клименко

"Робота рятувальників завжди сповнена небезпек, а надто зараз, коли держава-терорист системно та безжалісно знищує українську націю. Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди", – написав Ігор Терехов.

У поліції Харківської області розповіли про загиблого колегу.

"Старший сержант поліції Олексій Кощій разом з напарником оперативно прибув на місце влучання. За 20 хвилин обстріл повторився. Олексій загинув на місці. За життя його колеги Сергія Лопанді борються лікарі. Олексію було лише 35. У нього залишилася дружина та 9-річний син", – написали там.



Загиблий поліцейський Олексій Кощій / Фото Ігор Клименко

Росіяни стріляли "Іскандером"

У Харківській обласній прокуратурі інформують, що вже почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Ворог використав тактику повторного удару, вдаривши по тій же локації після прибуття туди екстрених служб.

Пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі. За попередніми даними, росіяни вдарили по селищу двома ракетами "Іскандер-М". Прокурори, слідчі поліції та СБУ вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями,

– пишуть у прокуратурі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російського обстрілу. Вічна пам'ять!