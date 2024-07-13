Представители украинской власти подчеркивают: Россия специально била дважды, чтобы поразить работников экстренных служб, которые приехали на место удара.

Важно В результате повторного удара по Будам на Харьковщине погибли спасатель и полицейский

Сколько раненых после обстрела поселка Буды и в каком они состоянии

Оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе. Осколочное ранение получил мужчина 24 лет,

– написал Олег Синегубов около четырех часов дня 13 июля.

Через час стало известно, что враг нанес повторный удар, ранив гражданских. Быстро выяснилось, что один человек погиб, в 17:42 поступило сообщение о втором погибшем.

К сожалению, количество пострадавших возросло после повторного обстрела. Оккупанты повредили и машину скорой, которая прибыла на вызов.

По состоянию на 19:00 пятницы, 13 июля, было известно о 22 пострадавших. Два человека в тяжелом состоянии, 13 в среднем, остальные – в легком.

Последствия обстрела поселка Буды на Харьковщине / Фото Харьковской областной прокуратуры

Ранены пятеро железнодорожников – машинист, начальница станции, дежурный по станции, старший путевой мастер и составитель поездов. Других железнодорожников с осколочными ранениями и контузией госпитализировали, двум оказали медицинскую помощь на месте.

Министр МВД Игорь Клименко написал, что также ранены спасатели, полицейский и около 20 гражданских, в частности ребенок. В областной прокуратуре добавили, что речь о 14-летней девочке.

В восемь вечера стало известно, что количество раненых возросло до 23. Об этом сообщил начальник управления полиции Горбачев, его данные впоследствии подтвердили в прокуратуре.

Враг умышленно целился по экстренным службам

Россия уже не впервые атакует экстренные службы, когда они спасают гражданских. За каждое такое преступление будет ответственность и ответ – в судах и на поле боя,

– подчеркнул Игорь Клименко.

А Олег Синегубов отметил, что оккупанты целенаправленно нанесли два удара с промежутком в полчаса, когда все профильные службы уже были на местах.

"Спасибо каждому железнодорожнику, который несмотря на коварство и жестокость врага, продолжает обеспечивать движение поездов по графику, медицинскую эвакуацию, перевозки критических грузов", – говорится в сообщении Укрзализныци.

Что известно о погибших

К сожалению, погибли начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и старший сержант полиции Алексей Кощий.



Погибший спасатель Артем Костыря / Фото Игорь Клименко

"Работа спасателей всегда полна опасностей, а особенно сейчас, когда государство-террорист системно и безжалостно уничтожает украинскую нацию. Сегодня Артем Костыря был убит российскими оккупантами во время повторного обстрела поселка Буды", – написал Игорь Терехов.

В полиции Харьковской области рассказали о погибшем коллеге.

"Старший сержант полиции Алексей Кощий вместе с напарником оперативно прибыл на место попадания. Через 20 минут обстрел повторился. Алексей погиб на месте. За жизнь его коллеги Сергея Лопанди борются врачи. Алексею было всего 35 лет. У него осталась жена и 9-летний сын", – написали там.



Погибший полицейский Алексей Кощий / Фото Игорь Клименко

Россияне стреляли "Искандером"

В Харьковской областной прокуратуре информируют, что уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Враг использовал тактику повторного удара, ударив по той же локации после прибытия туда экстренных служб.

Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, жилые дома, автомобили. По предварительным данным, россияне ударили по поселку двумя ракетами "Искандер-М". Прокуроры, следователи полиции и СБУ принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими,

– пишут в прокуратуре.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российского обстрела. Вечная память!