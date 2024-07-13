Среди погибших в результате российского обстрела поселка Буды начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области. Об этом сообщил городской голова.
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Артем Костыря погиб
Мэр отметил, что работа спасателей всегда полна опасностей, особенно сейчас, когда государство-террорист системно и безжалостно уничтожает украинскую нацию.
Сегодня Артем Костыря был убит российскими оккупантами во время повторного обстрела поселка Буды. Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия. Мои соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Вечная память и слава Герою!
– подчеркнул Игорь Терехов.
Между первым и повторным ударом по Будах был промежуток в полчаса.
Председатель Харьковской ОВА сообщил, что по состоянию на 17:40 в результате российской атаки погибли два человека. Также есть 22 пострадавших. По меньшей мере 9 из них госпитализировали, в частности, ребенка.