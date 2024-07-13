Серед загиблих внаслідок російського обстрілу селища Буди начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС в Харківській області. Про це повідомив міський голова.

Дивіться також Росія скинула авіабомбу на зупинку у Мирнограді на Донеччині: є жертви й багато поранених

Артем Костиря загинув

Мер зауважив, що робота рятувальників завжди сповнена небезпек, а надто зараз, коли держава-терорист системно та безжалісно знищує українську націю.

Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події. Мої співчуття рідним, близьким та друзям загиблого. Вічна пам'ять та слава Герою!

– підкреслив Ігор Терехов.

Між першим і повторним ударом по Будах був проміжок у пів години.

Голова Харківської ОВА повідомив, що станом на 17:40 внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Також є 22 постраждалих. Щонайменше 9 з них ушпиталили, зокрема, дитину.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок російського обстрілу. Вічна пам'ять!