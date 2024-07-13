Около 15 часов на территории Харьковской области объявили тревогу. Уже в 15:40 журналисты сообщили о взрыве.
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Что известно о взрыве в Харькове сейчас
В 15 часов Воздушные силы заявили, что на Харьковщине ракетная опасность. Активность вражеских разведывательных БПЛА. Возможна работа противовоздушной обороны.
Уже в 15:36 написали об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.
Около 16 часов глава ОВА сообщил, что оккупанты ударили по поселку Буды в Харьковском районе.
Осколочное ранение получил мужчина 24 лет,
– заявил Олег Синегубов.
Добавил, что осмотр места попадания продолжается. Заметим, что воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
В 16:08 журналисты снова сообщили о взрыве в Харькове.