13 липня близько 15:40 окупанти вдарили по Будах. Рятувальники та поліцейські негайно вирушили на місце прильоту. Тоді десь за 20 хвилин після першого удару ворог завдав другий. Він виявився смертельний для старшого сержанта поліції Олексія Кощія.

Дивіться також Працювали просто по місту, – Соболевський розповів про застосування КАБів по Херсонщині

Окупанти вбили патрульного на Харківщині

Разом з напарником вони оперативно прибули на місце влучання, коли стався повторний обстріл. Олексій загинув на місці. За життя його колеги Сергія Лопанді борються лікарі.

Відомо, що загиблому було лише 35. У нього залишилися дружина та 9-річний син. Другою жертвою цинічної атаки росіян став начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області, підполковник служби цивільного захисту Артем Костиря.

Ще троє рятувальників зазнали поранень.

Що відомо про смертельний обстріл Буди