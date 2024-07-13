13 июля около 15:40 оккупанты ударили по Будах. Спасатели и полицейские немедленно отправились на место прилета. Тогда где-то через 20 минут после первого удара враг нанес второй. Он оказался смертельным для старшего сержанта полиции Алексея Кощея.

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Оккупанты убили патрульного на Харьковщине

Вместе с напарником они оперативно прибыли на место попадания, когда произошел повторный обстрел. Алексей погиб на месте. За жизнь его коллеги Сергея Лопанди борются врачи.

Известно, что погибшему было всего 35. У него остались жена и 9-летний сын. Второй жертвой циничной атаки россиян стал начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области, подполковник службы гражданской защиты Артем Костыря.

Еще трое спасателей получили ранения.

Что известно о смертельном обстреле Буды