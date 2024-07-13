В то же время есть периоды, когда враг их практически не применяет, но массированность впоследствии возвращается. Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал 24 Каналу, какие районы больше всего страдают.

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Как оккупанты применяют КАБы по Херсонщине

Заместитель председателя Херсонского облсовета отметил, что бывали случаи применения врагом КАБов по Херсонскому и Днепровскому районам. Управляемые авиационные бомбы – крайне опасное оружие. Правило двух стен фактически не работает. Если есть прямое попадание в частный дом, то от него мало что останется. Если удар по многоэтажке, то так же много разрушений.

Однако больше всего от КАБов страдает Бериславский район и Берислав. Практически каждый день россияне работали управляемыми авиабомбами по городу. Очень много разрушений от этого типа вооружения,

– отметил Соболевский.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщал, что Россия ежемесячно применяет против Украины более трех тысяч управляемых авиабомб. Только за последнюю неделю июня – более 800 КАБов.