Об этом заявил президент. Также Владимир Зеленский показал кадры ужасных последствий российских ударов.

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За неделю Россия выпустила по Украине более 800 КАБов

"Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и общин, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни", – подчеркнул Зеленский.

Также отметил, что Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности, российскую боевую авиацию там, где она есть.

Нужен этот шаг. Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона – это основа для остановки ежедневного российского террора,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер поблагодарил всех партнеров, которые это понимают.

Ужасные последствия российских ударов: смотрите видео