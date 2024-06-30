Про це заявив президент. Також Володимир Зеленський показав кадри жахливих наслідків російських ударів.

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За тиждень Росія випустила по Україні понад 800 КАБів

"Лише за цей тиждень Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", – підкреслив Зеленський.

Також зазначив, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема, російську бойову авіацію там, де вона є.

Потрібен цей крок. Чіткі рішення, які допоможуть захистити наших людей. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору,

– наголосив президент.

Український лідер подякував усім партнерам, які це розуміють.

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