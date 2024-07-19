Президент висловив співчуття рідним та близьким людей, які постраждали і загинули внаслідок обстрілу Миколаєва росіянами. Глава держави також показав наслідки російського удару по місту.

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Зеленський відреагував на обстріл Миколаєва росіянами

Президент наголосив, що влучання сталося в дитячий майданчик поблизу звичайного будинку.

Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким,

– написав Зеленський.

Український очільник показав наслідки російського обстрілу Миколаєва / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського і ДСНС

Президент наголосив, що Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї замало.

"Таке знищення життя має бути зупинене. Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", – зауважив Зеленський.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що на місце прильоту в Миколаєві вже прибули необхідні екстрені служби. Глава Миколаївщини також подякував миколаївцям за допомогу постраждалим, поки на місце не прибули медики.

Варто зазначити, що вибухи у самому Миколаєві пролунали 19 липня близько 17:13. Спочатку про гучні звуки писали журналісти і монітори, а згодом цю інформацію підтвердив і міський голова Олександр Сєнкевич.