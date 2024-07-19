Президент выразил соболезнования родным и близким людей, пострадавших и погибших в результате обстрела Николаева россиянами. Глава государства также показал последствия российского удара по городу.

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Зеленский отреагировал на обстрел Николаева россиянами

Президент подчеркнул, что попадание произошло в детскую площадку вблизи обычного дома.

По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок. Мои соболезнования родным и близким,

– написал Зеленский.

Украинский глава показал последствия российского обстрела Николаева / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского и ГСЧС

Президент подчеркнул, что Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало.

"Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", – отметил Зеленский.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что на место прилета в Николаеве уже прибыли необходимые экстренные службы. Глава Николаевской области также поблагодарил николаевцев за помощь пострадавшим, пока на место не прибыли медики.

Стоит отметить, что взрывы в самом Николаеве прогремели 19 июля около 17:13. Сначала о громких звуках писали журналисты и мониторы, а впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Александр Сенкевич.