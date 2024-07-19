В Николаевской области также была объявлена воздушная тревога. 24 Канал призывает жителей Николаева находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Николаеве

Воздушная тревога в Николаевской области прозвучала в 16:51. Через 20 минут Воздушные силы написали о вражеской ракете, которая находилась в направлении области.

Николаев срочно в укрытие,

– написали военные.

Уже в 17:13 стало известно о взрыве в городе. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Николаеве были слышны звуки взрывов", – написали журналисты.

Взрывы в Николаеве также подтвердил и городской голова Александр Сенкевич. Он призвал жителей города находиться в укрытиях.

Подробности позже. Ничего не выкладывайте в сеть!

– написал он.

Через несколько минут Сенкевич сообщил, что в Николаеве есть прилет в жилом районе.

По данным мониторингового телеграм-канала Monitor, предварительно, оккупанты могли пустить на город 2 ракеты типа Х-59/69. После взрывов вражеские цели в области больше не фиксировали.

Отбой воздушной тревоги в Николаевской объявили в 17:20.

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