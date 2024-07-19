В Миколаївській області також було оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає жителів Миколаєва перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми В Миколаєві пролунав вибух

Що відомо про вибух у Миколаєві

Повітряна тривога у Миколаївській області пролунала о 16:51. Через 20 хвилин Повітряні сили написали про ворожу ракету, яка перебувала в напрямку області.

Миколаїв терміново в укриття,

– написали військові.

Уже о 17:13 стало відомо про вибух у місті. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"У Миколаєві було чутно звуки вибухів", – написали журналісти.

Вибухи у Миколаєві також підтвердив і міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав жителів міста перебувати в укриттях.

Подробиці згодом. Нічого не викладайте в мережу!

– написав він.

Через кілька хвилин Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві є приліт у житловому районі.

За даними моніторингового телеграм-каналу Monitor, попередньо, окупанти могли пустити на місто 2 ракети типу Х-59/69. Після вибухів ворожі цілі в області більше не фіксували.

Відбій повітряної тривоги у Миколаївській оголосили о 17:20.

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