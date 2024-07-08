Російська окупаційна армія не припиняє регулярно обстрілювати Миколаїв та область. 24 Канал закликає миколаївців залишатися в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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В Миколаєві пролунав вибух
Повітряна тривога в Миколаївській області була оголошена о 00:12. Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Вибух в місті пролунав близько 00:18.
У Миколаєві було чутно звук вибуху,
– повідомили кореспонденти Суспільного.