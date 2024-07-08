Российская оккупационная армия не перестает регулярно обстреливать Николаев и область. 24 Канал призывает николаевцев оставаться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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В Николаеве раздался взрыв
Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 00:12. Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Взрыв в городе раздался около 00:18.
В Николаеве был слышен звук взрыва,
– сообщили корреспонденты Суспильного.