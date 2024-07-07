Были предупреждения о возможном применении врагом баллистики. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрыве в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области прозвучала в 23:23. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики из России.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока!

– писали военные.

Уже через 5 минут в Сумах услышали громкие звуки. Об этом писали корреспонденты Суспильного.

"В Сумах был слышен звук взрыва", – отметили журналисты.