Проблема полягає у тому, що Іран активно співпрацює з Росією, чим допомагає їх у веденні війни. І внаслідок цього вищезгаданими БпЛА ворог регулярно обстрілює цивільне населення нашої держави.

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Польські компоненти опинилися в іранських "Шахедах"

Деталі польської компанії в іранських дронах виявили працівники Агентства внутрішньої безпеки. Томаш Семоняк висловив своє невдоволення стосовно цього "інциденту", який, за його словами, є "абсолютно жахливим".

Ведеться розслідування щодо порушень правил експорту зброї та експорту технологій,

– пояснив він.

Як пишуть інші польські ЗМІ, компоненти для "Шахед-136" постачала державна компанія з Познані. За даними журналістського розслідування, безпілотники були оснащені помпами, виготовленими компанією, які належить Агентству промислового розвитку.

Тож очільник польського МВС запевнив, що прокуратура продовжить справу, висуне звинувачення та повідомить про подальший хід розслідування. Він також додав, що уряд активно працює над тим, аби посилити санкційний режим.

До слова, вночі росіяни атакували "Шахедами" Полтавську область. Як повідомляли в ОВА, у Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір'я. За попередньою інформацією, без постраждалих.