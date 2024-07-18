Там вночі лунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Тепер стало відомо про пошкодження в області.

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Які наслідки атаки "Шахедами" Полтавської області

Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що цієї ночі ворог атакував область своїми безпілотниками.

У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір'я. За попередньою інформацією, без постраждалих,

– написав посадовець.

Він також подякував нашим оборонцям за захист Полтавщини від ворожих повітряних цілей. Пронін також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та берегти себе.

До слова, про вибух у Кременчуцькій громаді стало відомо 18 липня о 01:24. До цього місцева влада писала, що ворожий безпілотник рухається у напрямку Кременчука.

Окрім того, пізно ввечері 17 липня вибухи також пролунали у Києві. На українську столицю також летіли ворожі безпілотники, гучні звуки чули на лівому березі міста.