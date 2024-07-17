Тривогу було оголошено відразу в декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Росіяни запустили ударні БпЛА
22:36, 17 липня
В Повітряних силах написали, що безпілотник рухається на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний.
22:35, 17 липня
БпЛА в південній частині Чернігівщини (Прилуки), курс південно-західний.
22:27, 17 липня
Куди рухаються ударні БпЛА
Чернігівська, Сумська, Полтавська області – загроза ударних БпЛА!
– попередили в Повітряних силах.