Тривогу було оголошено відразу в декількох областях. 24 Канал закликає перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Росіяни запустили ударні БпЛА

22:36, 17 липня В Повітряних силах написали, що безпілотник рухається на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний.

22:35, 17 липня БпЛА в південній частині Чернігівщини (Прилуки), курс південно-західний.