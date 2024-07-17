Тревога была объявлена сразу в нескольких областях. 24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Россияне запустили ударные БпЛА

23:38, 17 июля Несколько групп БПЛА есть в западной и южной частях Харьковской области, курс южный. И еще есть БПЛА на границе Днепропетровской и Запорожской областей, курс южный.

23:21, 17 июля Несколько групп БПЛА в Харьковской области, курс южный.

23:08, 17 июля БПЛА в направлении Павлограда, Днепропетровской области.

22:51, 17 июля Направления движения "Шахедов" БПЛА в направлении Киева с восточной стороны.

БПЛА на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс южный (Днепр).

22:36, 17 июля В Воздушных силах написали, что беспилотник движется на границе Черниговской и Киевской областей, курс юго-западный.

22:35, 17 июля БПЛА в южной части Черниговщины (Прилуки), курс юго-западный.