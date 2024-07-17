Такое мнение 24 Каналу высказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну с Украиной. Зато Лукашенко боится этого и старается избегать подобного привлечения.

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Что задумал Путин

Самусь предположил, что в Беларусь их направляет именно Россия. Перед этим Лукашенко сделал нетипичное заявление о том, что его страна отвела войска и не хочет иметь проблем с Украиной. Однако это происходит на фоне надежд самопровозглашенного президента, что Россия будет создавать группировки и территории Беларуси для растяжения резервов ВСУ.

Сейчас у них нет сил там (в Беларуси – 24 Канал), но они давят на Лукашенко, чтобы проводить провокационные заходы с территории Беларуси,

– отметил заместитель директора.

Лукашенко же не имеет планов обострять ситуацию на границе с Украиной. Его очень напугало вытеснение ВСУ российских войск из Киевской и Черниговской областей в апреле 2022 года. Самопровозглашенный президент боится ВСУ и пробует балансировать.

Он продолжает сопротивляться и россияне создают такие провокационные ситуации,

– подчеркнул Самусь.

Путин таким образом пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Для того, чтобы "Шахед" залетел именно в Беларусь, его маршрут закладывали заранее, то есть российский диктатор сделал это специально.