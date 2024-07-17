Таку думку 24 Каналу висловив заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну з Україною. Натомість Лукашенко боїться цього та старається уникати подібного залучення.

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Що задумав Путін

Самусь припустив, що до Білорусі їх спрямовує саме Росія. Перед цим Лукашенко зробив нетипову заяву про те, що його країна відвела війська та не хоче мати проблем з Україною. Однак це відбувається на фоні сподівань самопроголошеного президента, що Росія буде створювати угруповання та території Білорусі для розтягнення резервів ЗСУ.

Зараз у них немає сил там (в Білорусі – 24 Канал), але вони тиснуть на Лукашенка, щоб проводити провокативні захоти з території Білорусі,

– зазначив заступник директора.

Лукашенко ж не має планів загострювати ситуацію на кордоні з Україною. Його дуже налякало витіснення ЗСУ російських військ з Київської та Чернігівської областей в квітні 2022 року. Самопроголошений президент боїться ЗСУ та пробує балансувати.

Він продовжує опиратись і росіяни створюють такі провокативні ситуації,

– підкреслив Самусь.

Путін у такий спосіб намагається втягти Білорусь у війну проти України. Для того, щоб "Шахед" залетів саме в Білорусь, його маршрут закладали завчасно, тобто російський диктатор зробив це спеціально.