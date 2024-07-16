OSINT-проєкт, який відстежує військову діяльність російських і білоруських військ на території Білорусі, заявив, що дрон залетів на територію держави орієнтовно о 8:40 16 липня. Він впав за 120 кілометрів від кордону з Україною.

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Що відомо про російський дрон у Білорусі

Дрон вибухнув в Жовтневому районі Гомельської області.

За нашими даними, "Шахед" упав між селищем міського типу Паричі та агромістечком Любань Гомельської області, що за 55 кілометрів від міста Бобруйськ і за 120 кілометрів від кордону з Україною,

– розповів проєкт.

Там також пояснили, що достеменно відомо, що під час падіння стався вибух дрона-камікадзе.



"Шахед" вибухнув в Білорусі / Інфографіка "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" написав, що це прямо підтверджує – "Шахеди", які залітають на територію Білорусі – не "навчальні" та не "розвідувальні", а реальні та з боєкомплектом. Тобто вони призначались для атаки по Україні.

Важливо "Шахед", який атакував Україну, вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі

До речі, вдосвіта 16 липня дрон-камікадзе також залітав у Білорусь, проте залишив білоруську територію. Мінськ через це навіть підіймав авіацію. Куди долетів "Шахед" – читайте за посиланням.